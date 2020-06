Pohjois-Ruotsissa nostettiin valmiustasoa koronan levitessä, Jällivaarassa kerrotaan kaaoksesta: "Sairaanhoitajat itkevät töissä ja jopa kotiin tullessaan"

Ruotsin Norrbottenissa nostettiin valmiustasoa, koska Jällivaarassa korona leviää nopeaa tahtia. Tilanne Jällivaaran sairaalassa on tällä hetkellä kireä, ja se koskettaa erityisesti henkilökuntaa, kertoo Ruotsin radio .

Sairaanhoitajien liiton aluepuheenjohtaja Camilla Eriksson Sundberg kertoo tilanteen Jällivaarassa olevan kaoottinen. Tilanne on raskas henkilökunnalle.

Lomalta töihin?

Sundbergin mukaan akuuttivastaanotossa on vaikeaa pitää koronapotilaat erillään muista potilaista.

Jo lomalle päässeen henkilökunnan kutsumista takaisin töihin on harkittu. Lomien perumista pyritään kuitenkin välttämään viimeiseen asti.

– Kevät on ollut vaikea. On uskomatonta, mitä Jällivaarassa on tapahtunut ja tapahtuu.