MTV Jällivaarassa: Myös Suomi on valmis auttamaan tartuntatilanteen pahentuessa: "Riippuu paljon siitä, miten ihmiset käyttäytyvät"

Koronavirustartuntojen määrä on lähtenyt nousuun Pohjois-Ruotsissa Jällivaarassa. Kunnan mukaan tilanne on erittäin vakava ja lähes kaikki julkiset palvelut on osittain suljettu.

MTV Uutisten toimittajan Jukka Lehdon mukaan tartuntatilanne Jällivaarassa on muuttunut nopeasti.

– Tämä on aika erikoinen tilanne, sillä tartuntatilanne toukokuussa oli vielä hyvä. Toukokuun loppupuolella täällä mentiin lähellä nollaa.

Lehdon mukaan kesäkuun puolessa välissä kunta ilmoitti, että paikkakunta on lähes hätätilassa. Hätätilanteeseen on reagoitu sulkemalla esimerkiksi kirjastoja, kouluja ja uimahalleja.

Merkittävä ratkaisu

Lehdon mukaan tartuntojen lähteenä voi olla paikallinen kaivosyhtiö, jonne on saapunut iso määrä ulkopuolisia työntekijöitä.

– Paikallisella kaivoyhtiöllä oli toukokuussa huoltotauko ja tänne tuli satoja ulkopuolisia ihmisiä. Tämä on se versio, johon tällä hetkellä uskotaan.

– Siinä vaiheessa, kun tartuntamäärät ylittivät sadan todettiin, ettei ole muita vaihtoehtoja, kun laittaa jarruja päälle.

Jällivaaran ratkaisu on merkittävä, sillä toistaiseksi yksikään kunta Ruotsissa ei ole sulkenut palveluitaan.

Resurssit tiukilla

Tartuntojen määrä Jällivaarassa on lähes nelinkertainen muihin Ruotsin kuntiin verrattuna. Tilanne on vakava, sillä kunnan terveydenhuollon resurssit ovat niukat verrattuna esimerkiksi Tukholmaan. Oman haasteensa tuo myös se, että puolet kunnan terveydenhuollon henkilökunnasta on kesälomalla.

Jällivaaran sairaalan ylilääkäri Ola Wulf ei osannut arvioida MTV Uutisten haastattelussa, kuinka tartuntatilanne kunnassa tulee kehittymään tulevina viikkoina.

– Riippuu paljon siitä, miten ihmiset käyttäytyvät ja miten virus leviää kaupoissa, kotona ja töissä. Ja yksi ryhmä on tuntureille tulevat turistit. Näin juuri kuvia, joissa heitä oli paljon lähellä toisiaan, en iloitse siitä yhtään.

Vielä on vaikea arvioida, onko kunnan palveluiden sulkemisesta ollut hyötyä. Lehdon mukaan paikalliset ovat suhtautuneet koronavirusepidemiaan eri tavoilla.

Paikallinen uimaranta täyttyivät viime viikonloppuna ihmisistä ja kunta joutui palkkaamaan informaatiohenkilön rannalle, joka muistutteli ihmisiä tilanteen vakavuudesta. Välinpitämättömyyden lisäksi ilmassa on myös pelkoa.

– Osa pelkää ihan selkeästi koronaa ja sitä, mitä tulee tapahtumaan. Kunta kokee, että tiedon levittäminen on tärkeää.

Suomi valmis auttamaan

Lehdon mukaan vielä on vaikea arvioida, onko kunnan palveluiden sulkemisesta ollut hyötyä. Apua kunnan terveydenhuollon resurssien puutteeseen on haettu muun muassa lähisairaaloista. Myös Lapin sairaanhoitopiirillä on täysi valmius auttaa tarvittaessa Ruotsia potilaiden hoidossa.