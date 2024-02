Patrik Laineesta lauottu törkykommentti poiki lahjoitustulvan – fani kertoi suomalaistähden upeasta eleestä

– Laine on sivussa, koska hän harkitsee Remington retirementia, eräs podcastin jäsen laukoi.

Remington on asevalmistaja ja yllä mainitulla lauseella viitataan Pohjois-Amerikassa itsemurhaan.

– Columbus-yhteisö on tullut yhteen ja lahjoittaa 29 dollaria Patrik Laineen lupauksen mukaisesti mielenterveyden resursseihin Columbuksessa, jääkiekkovideoita tekevä Nasher kirjoittaa X-tilillään.

Laineelta upea ele fanille

– Patty ja minä näimme, että sinun pelipaitasi on varastettu. Olen todella pahoillani tapahtuneesta. Jos olet kiinnostunut, Pattylla on pelipaita, jonka me antaisimme ilolla sinulla auttaaksemme sinua korvaamaan ryöstetyt paidat, Leighin viestissä lukee.