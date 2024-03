Entinen huippujalkapalloilija loukkasi 17-vuotiasta maalivahtia – pian paikalle ilmestyi potkunyrkkeilyn maailmanmestari-isä

Barton on aiheuttanut viime kuukausien aikana runsaasti keskustelua jalkapalloväen keskuudessa. Hän on ladannut muun muassa runsaissa määrin naisvihamielisiä kommentteja sosiaalisessa mediassa. Bartonia uhkaa myös oikeudelliset toimenpiteet, kun hän oli verrannut ITV:llä työskenteleviä Eniola Alukoa ja Lucy Wardia sarjamurhaajiin Fred ja Rose Westiin. Viimeisin ulostulo on saanut englantilaisen jalkapalloväen kiehumaan.

Barton jakoi Twitterissä videon, jossa näkyy Partick Thistlen maalivahdin Ava Easdonin päästämä maali Skotlannin cup-finaalissa Rangersia vastaan.

– Puhukaamme maalivahdista! Kuinka tällaista hölynpölyä voidaan edes näyttää tv:ssä? Barton kirjoitti julkaisuunsa.

42-vuotiaan Bartonin ulostulo sai vihaista palautetta. Yksi heistä oli Ava Easdonin isä, seitsenkertainen potkunyrkkeilyn maailmanmestari Lex Easdon.

– On vuosi 2024 ja "aikuiset" miehet tuntevat tarvetta vähätellä ja kiusata 17-vuotiasta koululaista, joka ei saa palkkaa pelaamisesta, erona tiettyihin miehiin, jotka tekevät samoja virheitä viikosta toiseen ja silti saavat sata tuhatta puntaa palkkaa. Hän on noussut junioreista suoraan pääsarjaan ja on vasta aloittamassa matkaansa. Hän oli väärässä paikassa 13 minuutin kohdalla cupin finaalissa, Easdon vastasi Twitterissä The Telegraphin mukaan.

– Tyttäreni voisi olla ikänsä puolesta myös sinun tyttäresi. Fanipoikiesi kosiskelu ei tulemaan hyvin tyttäriesi kanssa, sillä kun he ovat tarpeeksi vanhoja, niin ne näkevät kaiken paskan, mitä jaat sosiaalisessa mediassa. Ykkösluokan roolimalli, kaveri, Easdon jatkoi.

Myös useat pelaajat ovat tulleet puolustamaan Ava Easdonia.

– En voinut välttyä vanhemman miehen twiiteiltä koskien tätä mahtavaa nuorta maalivahtia, joka inspiroi tulevaa sukupolvea. Jatka samaan malliin! Jos naisjalkapalloilu ei ole sinulle mieluista, niin vaihda kanavaa. Se ei ole niin vaikeaa, Skotlannin maajoukkuepelaaja Nicola Docherty kirjoitti Twitterissä.

Bartonia kritiikki ei ole hetkauttanut.