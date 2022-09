Jalkapallolegenda latasi raivokasta tekstiä Qatarin MM-kilpailuista – "En aio katsoa otteluakaan"

56-vuotias Cantona on jo aiemmin kritisoinut marras-joulukuussa järjestettäviä jalkapallon miesten MM-kilpailuja. Taustalla on lukuisien stadioneita rakentamassa olleiden siirtotyöläisten kuolemat. Nyt Cantona on todennut, että hän ei aio katsoa otteluakaan MM-kisoista.