Jalkapalloikoni lähti Dubain mannekiiniksi – potkut tuli

– Olemme yhdessä Brian Laudrupin kanssa sopineet yhteistyön lopettamisesta, koska se ei sovi siihen kampanjaan, jossa hän on nyt mukana. Haluamme kiittää Briania hänen näkemyksistään ja panoksestaan miesten maajoukkueen otteluissa TV2:ssa, urheilujohtaja Frederik Lauesen totesi.

Laudrup mainostaa Dubaita kampanjassa, joka on yhteydessä marras-joulukuussa Qatarissa järjestettäviin jalkapallon miesten MM-kilpailuihin. Suurkaupungin toiveena on, että monet fanit asuisivat turnauksen aikana Dubaissa, josta on vain tunnin lentomatka Qatariin.