Kammottava tuplatörttöily poliisiauton edessä Helsingissä: Ensimmäiseltä sankarilta lähti kortti, mutta miksi Mersu-kuskia ei rangaistu?

Poliisiauton kojelautakamera tallensi artikkelin yläpuolella olevalla videolla näkyvän vaaratilanteen keskiviikkona iltapäivällä Helsingin Vallilassa Sturenkadun ja Sammatintien risteyksessä. Paikassa on valo-ohjaamaton suojatie.

Videolla näkyy, kuinka kaksi autoa lähestyy suojatietä, jolla kulkee henkilö lastenvaunujen kanssa. Kummankaan auton kuljettaja ei hidasta vauhtiaan tien antamisesta puhumattakaan, vaan lastenvaunuja työntävän henkilön on itse pysähdyttävä päästäkseen tien yli.

Toista autoa ei ollut mahdollista pysäyttää

"Viimeistään nyt täytyy jokaisen kuljettajan ymmärtää..."

– Olemme ottaneet Helsingissä vielä aikaisempaakin jämäkämmän otteen suojatiesääntöjen valvontaan. Viimeistään nyt täytyy jokaisen kuljettajan ymmärtää, että jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille, on annettava esteetön kulku, Pasterstein paaluttaa.

Aiempaa tiukempi linja on perua myös kesällä 2020 voimaan astuneesta uudesta tieliikennelaista , jossa todetaan yksiselitteisesti, että ajoneuvolla suojatietä lähestyttäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Vaikeita paikkoja jalankulkijalle

Kyseinen suojatie Helsingin Vallilassa on Pastersteinin mukaan tunnetusti haastava tienylityspaikka, sillä autoliikenteen kaistoja on useita, ja lisäksi välissä menevät vielä raitiovaunukiskot. Pastersteinin oman arvion mukaan tämä suojatie yltääkin viiden haastavimman joukkoon Helsingissä.

Muitakin pahoja paikkoja on. Helsingin kantakaupungissa niitä löytyy Pastersteinin mukaan muun muassa Mannerheimintieltä, jossa valo-ohjaamattomia suojateitä on paikoissa, joissa jalankulkijoilla on ylitettävänä jopa kuusi kaistaa.