Pirkko Mannola osallistui Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaan vuonna 2009.

Laulaja Pirkko Mannola nähtiin sunnuntaina 12. lokakuuta Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman yleisössä, jossa hän pääsi verestämään vanhoja muistojaan.

Mannola osallistui itsekin ohjelmaan 16 vuotta sitten, vuonna 2009. Tuolloin Mannola tanssi tähtiopettaja Mika Jauhiaisen tähtioppilaana ja pari sijoittui kisassa toiseksi.

– Yllättävää kyllä, että pärjättiin niin hyvin, Mannola muisteli Huomenta Suomessa tiistaina 14. lokakuuta.

Pirkko Mannolla nähtiin Tanssii Tähtien Kanssa -kisassa yhdessä Mika Jauhiaisen kanssa vuonna 2009.MTV3

Haastattelussa Mannola kertoi, että Jauhiainen oli joutunut tekemään hieman selvitystyötä Mannolasta saatuaan tietää, kenet saisi tähtioppilaakseen.

– Olin silloin 70 ja Mika oli varmaan kaksikymppinen Kuopiosta, niin hän oli mennyt googlaamaan, kuka on Pirkko Mannola. Mutta hyvin meillä kuitenkin sen jälkeen meni.

Rankkaa tanssiharjoittelu kuitenkin oli, sen Mannola muistaa hyvin.

– Murtui muutama kylkiluu ja reisilihas repesi jossain vaiheessa, mutta eteenpäin mentiin vain, show must go on -tyylillä.

Mannola arveli kylkiluiden olleen kovilla varsinkin harjoitusten alkuun, kun tuli tehtyä paljon sellaista liikehdintää, mihin keho ei ollut tottunut. Siihen aikaan myös harjoittelu oli ankarampaa.

– Kymmeneltä mentiin varmasti studiolle ja neljään viiteen tanssittiin, koko päivä.

Nykyään 86-vuotias Mannola hoitaa yhä aktiivisesti kehoaan muun muassa joogaamalla, joka on ollut hänelle tärkeä liikuntamuoto jo 1960-luvulta lähtien. Taipuisuutta löytyy edelleen ja Mannola paljastaa pystyvänsä yhä esimerkiksi tekemään spagaatin.

– Olen käyttänyt sitä tehokeinona keikoilla. Jos ei muuten mene hyvin, niin kun vetää spagaatin, kukaan ei muista mitään muuta, kuin että "hyvä luoja, se heitti spagaatin".

Videolla Pirkko Mannola kertoo, mikä oli hänelle tärkein hetki TTK:ssa.