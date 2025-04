Ilves antoi sarjanousijalle kunnon selkäsaunan

Ilves murskasi KTP:n tylysti 5–0 ja piti paikkansa jalkapallon Veikkausliigan kärjessä. Myös Inter ja SJK jatkavat tappioitta.

Sarjanousija KTP kykeni pitämään kamppailun Ilvestä vastaan vielä tasaisena ensimmäisellä puoliajalla, kun Roope Riski iski puoliajan ainoan osuman kotijoukkueelle.

Toisella puoliskolla Ilves kuitenkin karkasi. Riski paukautti illan toisensa ja sen lisäksi maalinteossa onnistuivat Marius Söderbäck, Lauri Ala-Myllymäki ja Teemu Hytönen.

Ilves on pelannut kolme ottelua, joista se on ottanut kolme voittoa. Tamperelaisjoukkueen maaliero on kolmen ottelun jälkeen vakuuttava 10–3.

Myös SJK säilytti puhtaan sarjansa Veikkausliigassa ottamalla 2–1-voiton IFK Mariehamnista. Saarelaiset tekivät ottelun avausmaalin, mutta toisella puoliajalla seinäjokiset tulivat rinnalle ja ohi. Veraiden sankariksi nousi nuori Kasper Paananen kahdella osumalla. SJK on kolmen ottelun jälkeen tasapisteissä Interin kanssa yhdeksässä pisteessä.

Inter jatkaa tappioitta

Inter jatkaa kolmen ottelun jälkeen tappioitta miesten jalkapalloliigassa, kun turkulaiset ryöstivät kolme pistettä Vaasan Hietalahdesta lauantaina maalein 2–0. Interillä on nyt taskussa kaksi voittoa ja yksi tasapeli.

Vieraat menivät johtoon runsaan puolen tunnin pelin jälkeen, kun puolustaja Jussi Niska tykitti rangaistusalueen reunamilta pallon verkkoon ja teki maalin toisessa peräkkäisessä ottelussaan. Hän on tehnyt kauden kolmessa ensimmäisessä pelissä kaksi maalia, kun niitä tuli liigauran ensimmäisissä 87 pelissä yksi.

VPS:n ranskalaiselle keskikenttämiehelle Yassine El Ouatkille avautui hieman myöhemmin loistava paikka panna peli tasoihin, mutta maalin edustalla vapaaksi päässyt El Ouatki laukoi pallon suoraan edessä olleen Interin maalivahdin Eetu Huuhtasen jalkaan.

– Tehtiin iso työ voiton eteen, ja Eetu otti yhden game saver -torjunnan ensimmäisellä puoliajalla. Muuten puolustimme boksia aika hyvin, Interin päävalmentaja Vesa Vasara summasi.

Inter hiekoitti takaa-ajoon lähteneiden vaasalaisten tietä lisää, kun toista puoliaikaa oli takana runsaat kymmenen minuuttia. VPS:ää rokotti vaasalaisseuran oma kasvatti Momodou Sarr, joka on lainalla Interissä tämän kauden ajan tanskalaisesta Koldingista. Maali oli hyökkääjän ensimmäinen turkulaisseurassa.

Kuusi osumaa kauden kahteen ensimmäiseen otteluun iskeneen VPS:n ykköshyökkääjä Mads Borchers otettiin pois jo puoliajalla. VPS:n päävalmentaja Jussi Nuorela sanoi, että tanskalaisella oli pieniä vaivoja.

– Inter teki omia juttujaan hieman laadukkaammin kuin me omiamme, Nuorela tiivisti.