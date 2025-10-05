Nashville Predatorsin suomalaishyökkääjä Joakim Kemell laittoi melkoiset näytöt tiskiin NHL-harjoituskauden viimeisessä ottelussa Carolina Hurricanesia vastaan.
21-vuotias Kemell astui toden teolla esiin ottelun jatkoajalla, kun tilanne oli 2–2.
Suomalaisnuorukainen lennätti Hurricanesin huippuhyökkääjä Andrei Svetshnikovin jään pintaan kovalla, mutta puhtaalla avojään taklauksella.
Hurjan näköinen niitti sai yleisön kohahtamaan, minkä lisäksi videot taklauksesta ovat menneet yön aikana viraaliksi sosiaalisessa mediassa.
Carolinan suomalaistähti Sebastian Aho ei kuitenkaan ollut Kemellin tempusta mielissään. Aho lähti oitis Kemellin perään ja iski tätä useampaan otteeseen mailallaan.
Aho passitettiin epäurheilijamaisesta käytöksestä jäähylle, mitä seurasi Kemellin illan kirkkain huippuhetki.
Kemell pääsi nimittäin lataamaan ratkaisevan 3–2-voittomaalin Nashvillen ylivoimalla.
Kemell oli aiemmin napannut syöttöpisteen Tyson Jostin tekemään 2–1-maaliin. Aho puolestaan syötti Carolinan 2–2-tasoituksen.
Nähtäväksi jää, säilyttääkö Kemell paikkansa Nasvillen kokoonpanossa NHL-kauden alkaessa.
JYPin kasvatti pelasi viime kaudella kaksi ottelua NHL:ssä. AHL:ssä suomalaishyökkääjä uurasti yhteensä 75 ottelua Milwaukee Admiralsin riveissä tehoin 22+26=48.