Jääkiekon NHL:ssä yli 900 ottelua pelannutta Willie Mitchelliä vastaan on nostettu siviilikanne Kanadassa.

Brittiläisessä Kolumbiassa sijaitsevassa lomakeskuksessa tarjoilijana työskennellyt nainen syyttää Mitchelliä seksuaalisista teoista ilman hänen suostumustaan. Asiasta uutisoi Sportsnet.

Naistarjoilijan mukaan lomakeskuksessa järjestettiin syyskuussa 2022 kalastusturnaus, ja työvuoronsa päätyttyä hän meni viereiseen pubiin, jossa hänestä tuli alkoholin vaikutuksesta näkyvästi päihtynyt.

Kanteessa todetaan, että Mitchell saattoi naisen pubista tämän omaan kotiinsa, kun tällä oli vain yksi kenkä tallella. Naisen kotona Mitchell väitetysti harrasti suojaamatonta seksiä naisen kanssa ilman tämän suostumusta.

Naistarjoilijan mukaan hänellä on vain katkonaisia muistoja kyseisestä illasta. Kanteessa todetaan, että Mitchell oli lomakeskuksen johtaja helmikuuhun 2023 asti.

Oikeusjutun väitteitä ei ole vielä käyty läpi tai todistettu oikeudessa, eivätkä Mitchell tai lomakeskus ole vielä vastanneet syytteisiin. Lomakeskuksen virkamiehille jätettyihin viesteihin ei ole vielä vastattu.

Mitchell pelasi yhteensä 907 NHL-ottelua ennen eläkkeelle jäämistä vuonna 2016. Kanadan vuoden 2004 MM-kultajoukkueeseen kuulunut puolustaja edusti urallaan New Jersey Devilsia, Minnesota Wildia, Vancouver Canucksia, Dallas Starsia, Los Angeles Kingsia ja Florida Panthersia.