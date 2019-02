Aggressiivisten jääkarhujen "joukkoinvaasio" venäläissaarilla on ohi – hätätila kumottiin

Nyt jääkarhujen "joukkoinvaasio" asutetuille alueille on viranomaisten mukaan ohi ja jääkarhuhavaintojen määrä on palannut lähes normaalille tasolle.

Jääkarhut ovat uhanalaisia, ja niiden metsästäminen on Venäjällä kielletty. Eläinten aggressiivisuutta on selitetty ilmastonmuutoksella, joka on sulattanut Jäämeren jääpeitettä ja pakottanut ne siirtymään maalle etsimään ravintoa.