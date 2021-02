Ivan Puopolon kolumni: Sinä maksat järjetöntä hintaa Suomen maailman onnellisimman maan tittelistä

Selityksenä Pohjoismaiden jatkuvalle menestykselle on esitetty hyvinvointivaltiota - sitä että valtio tarjoaa kansalaisilleen paljon veroilla rahoitettuja palveluita. Koska hyvinvointivaltion kustannukset ovat korkeat, myös verot ovat korkeat.

Vuoden 2020 raportissa kuitenkin todetaan, että tutkimuksissa ei ole löytynyt yhteyttä korkeiden verojen ja onnellisuuden välillä. Se on uskottavaa, sillä esimerkiksi kolmantena on Sveitsi, jonka kokonaisveroaste on OECD:n alhaisimpia.