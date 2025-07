Kysymys armeijasta yllätti Ivan Puopolon: "Tämä on paha"

Juontaja ja toimittaja Ivan Puopolo vältti armeijan.

Huomenta Suomen juontaja Ivan Puopolo pääsee vastamaan hänestä googletettuihin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelman uudella kaudella. Moni nettiselaaja etsii tietoa Puopolon mahdollisesta armeija-ajasta.

– Tämä on paha, koska minulla ei ole sotilasarvoa, Puopolo paljastaa.

Tv-tähti vapautettiin armeijasta terveyssyiden takia.

– Parikymppisenä minulla oli sydänlihaksen tulehdus ja olin sairaalassakin tosi pitkän pätkän silloin.

Puopolo arvelee, ettei armeija olisi ollut muutenkaan hänelle sopiva paikka.

– En olisi ollut kovin hyvä armeijassa. Olen kuitenkin aika kapinahenkinen. Minun on vaikea ottaa auktoriteettia vastaan.

Tähdet vs. google -sarjassa Suomen suosituimmat viihdetähdet kertovat vastaukset nettikansaa kiinnostaviin kysymyksiin. Iriz Silanderin juontaman sarjan vieraina nähdään jälleen liuta suosikkitähtiä. Tähdet vs. google -ohjelman uusi tuotantokausi nyt MTV Katsomossa.