Ivan Puopolon kolumni: "No, mikäs tänään on rasistista?"

BBC:n jalanjäljissä tuli viime viikolla Yle. Yle valistaa , kuinka esimerkiksi sen kysyminen, mistä ihminen on kotoisin, on rasismia. Ylen julkaiseman artikkelin mukaan kyseessä on "mikroaggressio".

Ensinnäkin vääryystehtailun tuloksena syntyvät valevääryydet hukuttavat alleen todelliset vääryydet. Kun kaikkialla on mukamas rasismia, ei havainto oikeasta rasismista tunnu enää missään. Kuten amerikkalainen journalisti Adrian Norman kesällä twiittasi: "Good morning! So, what’s racist today?" (Huomenta! No, mikäs tänään on rasistista?)