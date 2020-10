Laaja näyttely Ateneumissa – Magnus Enckell oli kultakauden omien polkujen kulkija, joka ammensi aiheensa mieluummin Pariisista kuin Suomen soilta

Tunnetaan parhaiten kirkkomaalauksistaan

Ylösnousemus-fresko on iso ja vaikuttava teos, joka on osiin jaettuina maalauksina esillä Ateneumissa. Alastomien mieshahmojen äärellä voi kysyä, millainen möly nousisi, jos homoseksuaali Enckell maalaisi tänään kirkon seinälle tällaisen ylösnousemus-kuvauksen. Nyt teos on suomalainen taideaarre.