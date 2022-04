Itävallan liittokansleri tapaa Putinin ensimmäisenä eurooppalaisjohtajana sodan aikana: Myös venäläisjoukkojen hirmuteot keskusteluissa

Nehammerin tiedottajan mukaan tapaamisen tarkoituksena on edesauttaa vuoropuhelua Venäjän ja lännen välillä. Tiedottajan mukaan tapaamisesta on informoitu Zelenskyiä, EU:ta sekä Saksan hallitusta.

Putinin tapaamisesta on tullut poliittisesti hyvin hankalaa monille länsijohtajille sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa 24. helmikuuta. Muutamat heistä, kuten Saksan liittokansleri Olaf Scholz, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Suomen presidentti Sauli Niinistö, ovat kuitenkin pitäneet yhteyttä Venäjän presidenttiin puhelimitse.

Itävalta on EU:n jäsenmaa, mutta ei kuulu Natoon. Sotilaallinen liittoutumattomuus on ollut maan ulkopoliittinen linja siitä lähtien, kun liittoutuneiden joukot poistuivat maasta toisen maailmansodan jälkeisen miehityksen päätteeksi.

Tätä taustaa vasten Itävalta on pyrkinyt hieman Suomen tavoin esiintymään lännen ja Venäjän välisenä sillanrakentajana. Maan poliittisen eliitin läheiset suhteet Venäjään ovat kuitenkin saaneet lännessä myös kritiikkiä, ja Venäjän tiedustelupalveluiden on Financial Timesin mukaan kerrottu soluttautuneen Itävallan turvallisuuselimiin.