13-vuotias Maria jumissa Vaalimaalla äitinsä kanssa: "Joillakin on lapset yksin Venäjällä"

– Siellä on saapuvaa liikennettä sen verran ja lisäksi on turvapaikanhakijoita. Olemme yrittäneet olla Venäjän puolelle yhteydessä ja sanoa, että säännöstelkää liikennettä, mutta sieltä ei ole valitettavasti tähän pyyntöön vastattu ja sen takia olemme joutuneet rajoittamaan lähtevää liikennettä.

– Pakolaiset saavat lähteä Suomen puolelle, mutta me emme pysty lähtemään. Jotkut eivät pääse omaan kotiin. Joillakin on lapset siellä yksin kotona Venäjällä, kun vanhemmat ovat täällä. Joillakin on koulu kolmen päivän päästä ja he ovat vielä täällä.