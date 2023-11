Itäraja menee kiinni myös rahtiliikenteeltä junarahtia lukuunottamatta

– Laillisuusvalvojan arvio on, että nyt tehty päätös on tilanteessa oikeasuhtainen toimi, hän sanoi tiedotustilaisuudessa.

– Ilmiö on saatava poikki. Se on kaikkien etu. Se on myös Venäjän etu. Välineellistetty maahantulo Suomeen on jatkunut. Kyse ei ole määrästä, vaan itse ilmiöstä. Kyse on Venäjän vaikuttamistoiminnasta. Sitä me emme hyväksy.