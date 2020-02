Italiassa 650 saanut tartunan ja 17 kuollut koronaviruksen riehuessa – Aurinkomatkat ja Tjäreborg jatkavat matkojaan: "Lomakohteissa kaikki on aivan normaalia"

Italiassa on todettu Euroopan eniten koronavirustapauksia: perjantaiaamuun mennessä yhteensä 650 tartuntaa ja 17 kuolemaa. Ainakin yksi tartunta on raportoitu Italiassa 12 alueelta. Italia on eristänyt kuntia kahdella alueella maan pohjoisosissa estääkseen taudin leviämistä, ja lisäksi kouluja on suljettu sekä kulttuuri- ja urheilutapahtumia peruttu.