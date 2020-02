UM päivitti Italian matkustustiedotteensa koronan takia – kehottaa erityiseen varovaisuuteen

Italiassa on tänään vahvistettu neljäs koronaviruksen aiheuttama kuolema. Virukseen kuoli 84-vuotias mies Lombardian alueen pohjoisosassa.

Pohjois-Italiassa Veneton, Lombardian ja Piemonten alueilla on todettu useita koronavirustapauksia. Ulkoministeriön mukaan viranomaisohjeiden seuraaminen on tärkeää.

Suomen suurlähetystö seuraa

Suomen suurlähetystössä Roomassa on viikonloppuna seurattu tarkkaan Italian paikallisviranomaisten kertomia tietoja.

Suurlähetystöllä ei tällä hetkellä ole tietoa, paljonko suomalaisia asukkaita tai matkailijoita on karanteenialueella Pohjois-Italiassa.

– Me selvitämme sitä parhaillaan, konsuli Päivi Harju-Heikkilä kertoo.

Harju-Heikkilä kertoo, että suurlähetystö on asiassa suomalaisten tekemien matkustusilmoitusten varassa. Lähetystö ei pidä listaa Italiassa asuvista suomalaisista.

Ulkoministeriön viestintäpäivystyksestä kerrottiin aamulla STT:lle, että Italiaan oli tehty 830 matkustusilmoitusta.

Harju-Heikkilän mukaan suurlähetystölle on tänään tullut säännöllisesti koronavirukseen liittyviä yhteydenottoja suomalaisilta.

– He ovat tällä hetkellä Italiassa lomailevia suomalaisia, jotka tiedustelevat tästä tilanteesta.

Suurlähetystö neuvoo seuraamaan Italian paikallisviranomaisten antamia ohjeita. Lisäksi lähetystö tiedottaa tilanteesta verkkosivuillaan ja Facebookissa.

Ainakin 165 on saanut tartunnan

Lombardian aluehallinnon johtajan Attilo Fontanan mukaan 165 ihmisen tiedetään saaneen viruksen, mutta määrän uskotaan edelleen nousevan.

– Uskomme kuitenkin, että toimet joihin olemme ryhtyneet, estävät viruksen leviämisen edelleen, Fontana vakuutteli uutistoimisto AFP:n mukaan.

Yhteensä 11 kaupunkia on Lombardian alueella jo eristetty, ja kymmeniätuhansia ihmisiä on kielletty poistumasta niistä. Lisäksi baareja, ravintoloita ja yökerhoja on suljettu.

Koronavirustartuntojen määrä Italiassa alkoi nousta jyrkästi lauantaina. Suurin osa tartunnoista on todettu juuri Lombardian alueella, jonka keskuskaupunki on Milano. Virukseen tähän mennessä kuolleista kolme on ollut Lombardiassa.