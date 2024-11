Melania Trumpin alastonkuvia näytettiin suorassa lähetyksessä Venäjällä

– Nyt kun Melania Trumpin mies on vihdoin voittanut, hänkin valmistautuu palaamaan Valkoiseen taloon toista kertaa. Tässä näette, miltä Melania näytti vuonna 2000. Tämä on GQ-lehden kansi, juonto kuului.

– Tuleva ensimmäinen nainen makaa turkisten päällä. Lehdessä on Melanian seksikkäitä kuvia yksityiskoneessa. Yhdessä kuvassa malli on vain alusvaatteet päällä, makaa sinisellä matolla, jossa on Yhdysvaltain vaakuna. Ihan kuin miestenlehden toimitus olisi tiennyt jotain etukäteen mallinsa tulevaisuudesta, juontajat revittelevät.