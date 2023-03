Venäjältä jälleen ohjusryöppy Ukrainaan, räjähdyksiä raportoitu useista kaupungeista – MTV seuraa sotaa

Venäjä on iskenyt ohjuksin useille Ukrainan alueille aikaisin torstaina, kertoo uutistoimisto Reuters paikallisviranomaisten perusteella.

Iskuja on tehty ainakin Mustanmeren satamakaupunkiin Odessaan ja Koillis-Ukrainassa sijaitsevaan maan toisiksi suurimpaan kaupunkiin Harkovaan.

Odessan alueen kuvernöörin mukaan "massiivinen ohjushyökkäys" osui energialaitokseen ja aiheutti sähkökatkoja. Myös asutusalueille on osunut, mutta mahdollisista uhreista ei ole raportoitu.

The Kyiv Independent -lehti raportoi räjähdyksistä useissa kaupungeissa ja asutuskeskuksissa.

Lehden mukaan räjähdyksiä on kuultu ainakin Kiovassa, Poltavassa, Lvivissä, Vinnytsjassa, Ivano-Frankivskissa, Ternopilissä, Harkovassa, Odessassa, Kirovohradissa ja Dnipropetrovskissa. Harkovassa useiden räjähdysten kerrotaan aiheuttaneen sähkökatkoja.

– Kello on kolme aamuyöllä. Venäjä ei anna ukrainalaisten herätä rauhassa. Paljon droneja ja raketteja ammuttu kaikkiin mahdollisiin suuntiin Ukrainassa. Heräävätkö kaikki? Tämä on terroria, jota siviilit ovat eläneet yli vuoden ajan, BBC:n kirjeenvaihtaja kirjoittaa Twitterissä.

Ukraina on toivonut tukijamailtaan hävittäjiä jo pitkään, mutta toistaiseksi niiden luovuttamisesta ei ole tehty päätöksiä. Yhdysvallat on toistaiseksi kieltäytynyt antamasta F-16-hävittäjiään ja on sanonut, ettei usko Ukrainan tällä erää tarvitsevan niitä.