Aiempien metodien rajat tulivat vastaan

Aiemmin muinaista geenitutkimusta on tehty etsien yhteyksiä tietyn y-kromosomista löytyvän dna:n avulla, jos sukuyhteys on periytynyt miespuolisten jälkeläisten kautta. Vastaavasti on tutkittu taas naispuolisten jälkeläisten kautta kulkeneita geenitodisteita, jos kauan sitten kuollut henkilö on ollut nainen.