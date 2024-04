Israelin talousministeri vaatii "suhteetonta" vastaiskua, joka "järisyttää Teherania"

Smotrich on Israelin äärioikeistoa edustavan sionistisen puolueen johtaja. Smotrich ei ole jäsen Israelin sotakabinetissa, jolla on oikeus määrittää, millainen Israelin mahdollinen vastaisku Irania vastaan on.

Iran on aiemmin todennut, että asia on sen puolesta loppuun käsitelty. Samaan hengenvetoon se on kuitenkin sanonut vastaavansa, jos Israel tekee hyökkäyksen Iraniin. Yhdysvallat puolestaan on mediatietojen mukaan viestittänyt Israelille, ettei se aio olla mukana mahdollisessa vastahyökkäyksessä.