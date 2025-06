Iran järjestää valtiolliset hautajaiset Israelin iskuissa kuolleille sotilaille ja tutkijoille

Iranin pääkaupungissa Teheranissa on aloitettu valtiollinen hautajaisseremonia Israelin iskuissa surmansa saaneille sotilaille ja tutkijoille.

Televisiokuvissa on tänä aamuna näytetty seremoniaa, joka on järjestetty noin 60 iskuissa surmatulle ihmiselle. Hautaan saatettavien joukossa on iranilaisia armeijan komentajia ja ydintutkijoita.

Ruumisarkut on kääritty Iranin lippuihin, ja saattueeseen osallistuvat ihmiset kantavat kuolleiden kuvia.

Israelin ja Iranin väliset sotatoimet kestivät yhteensä 12 päivää. Myös Yhdysvallat tuki Israelia iskemällä kolmeen Iranin ydinlaitokseen.