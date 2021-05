Israelin ja Hamasin yhteenoton pelätään johtavan täysimittaiseen sotaan – YK pitää hätäkokouksen

Viimeisimmissä väkivaltaisuuksissa on kuollut kymmeniä palestiinalaisia saarretulla Gazan kaistaleella ja loukkaantunut satoja. Lisäksi kolme israelilaista on kuollut. Tiistaina muun muassa Israelin ilmaisku tuhosi kerrostalon Gazassa. Hamas on kertonut ampuneensa satoja raketteja Israeliin kostoiskuna miehittäjän tekemille ilmaiskuille. Raketteja on ammuttu ainakin kohti Tel Avivin ja Beerseban kaupunkeja.