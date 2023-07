Ainakin yhdeksän ihmistä on kuollut Israelin iskuissa Länsirannalle

Miehitetyllä Länsirannalla ainakin yhdeksän ihmistä on kuollut ja satakunta muuta haavoittunut Israelin hyökkäyksissä, kertoo palestiinalaisten terveysministeriö. Haavoittuneista 20 on saanut vakavia vammoja.

Kuolonuhrien määrä on ylittänyt Israelin Jeniniin kaksi viikkoa sitten tekemän hyökkäyksen, jossa kuoli seitsemän ihmistä.

Noin 3 000 palestiinalaista on paennut Jeninin pakolaisleiriltä sen jälkeen, kun Israelin asevoimat aloitti mittavan operaationsa. Asiasta on kertonut uutistoimisto AFP:lle Jeninin varakuvernööri Kamal Abu al-Roub, jonka mukaan on tehty järjestelyjä leiriltä paenneiden majoittamiseksi muun muassa kouluihin Jeninin kaupungissa. Al-Roubin mukaan pakolaisleirillä asuu noin 18 000 palestiinalaista.