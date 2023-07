Ainakin 12 palestiinalaista kuollut Israelin mittavassa hyökkäyksessä Länsirannalle

Ainakin 12 palestiinalaista on kuollut Israelin miehitetylle Länsirannalle tekemässä hyökkäyksessä, kertoo palestiinalaisten terveysministeriö.

Israel aloitti Länsirannan pohjoisosassa sijaitsevaan Jeninin kaupunkiin ja paikalliseen pakolaisleiriin kohdistuneen operaationsa varhain maanantaina. Hyökkäysten on arvioitu olleen mittavimpia Länsirannalla kahteen vuosikymmeneen. Hyökkäyksiin on osallistunut satoja israelilaissotilaita, minkä lisäksi asevoimat on tehnyt lennokki-iskuja ja puskutraktorit ovat repineet katuja kappaleiksi.