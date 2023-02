Israel surmasi 11 palestiinalaista ratsiassa – Gazasta ammuttiin raketteja ja Israel vastasi ilmaiskuin

Israelin asevoimat teki keskiviikkona miehitetyn Länsirannan pohjoisosassa ratsian, jossa 11 palestiinalaista sai surmansa. Lisäksi yli 80 palestiinalaista on saanut ampumahaavoja Nablusissa tehdyssä ratsiassa ja viety sairaalaan, kertoo palestiinalaisten terveysministeriö.

YK:n pääsihteeri: Tilanne tulenarin vuosiin

Israel on vastannut rakettien ampumiseen tekemällä ilmaiskuja Gazaan torstaiaamuna.

Israelin asevoimien mukaan kummassakin ratsiassa on ollut kyse terrorisminvastaisesta operaatiosta. Nablusin ratsia kohdistui Israelin mukaan epäiltyihin, joita syytettiin ampumisista Länsirannalla. Asevoimien mukaan israelilaisjoukot joutuivat tulen alle, mutta välttyivät henkilövahingoilta.

YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin mukaan tilanne miehitetyillä palestiinalaisalueilla on tulenarin vuosiin. Guterresin mukaan välittömällä etusijalla täytyy olla muun muassa jatkokärjistymisen estäminen ja jännitteiden liennyttäminen.

Arabiliitto syytti Israelin hallitusta verilöylystä

Alkuvuoden aikana Israelin ja palestiinalaisten välisessä konfliktissa on kuollut 60 palestiinalaista. Kuolleiden joukossa on aikuisia ja lapsia, taistelijoita ja siviilejä. Saman ajanjakson aikana on kuollut myös yhdeksän israelilaissiviiliä, mukaan lukien kolme lasta, yksi poliisi ja yksi Ukrainan kansalainen. Kuolonuhrien määrät perustuvat AFP:n virallisten lähteiden pohjalta tekemiin laskuihin.