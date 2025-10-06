Israel on jatkanut ilmaiskujen tekemistä Khan Yunisin ja Gazan kaupungeissa yöllä ja aamulla, kertoo äärijärjestö Hamasin hallinnoiman Gazan pelastusviranomainen uutistoimisto AFP:lle.
Myös tykistöiskut ja ampuminen on jatkunut Gazan kaupungin itäpuolella. Lähteen mukaan iskujen tahti on kuitenkin hiljentynyt eilisestä illasta. Eilen Israelin iskuissa kuoli kaistan viranomaisten mukaan ainakin 20 ihmistä, joista 13 Gazan kaupungissa.
Israelin ja Hamasin edustajat kokoontuvat tänään epäsuoriin neuvotteluihin Gazan rauhansuunnitelmasta.