Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoo Gazan olevan nyt tulessa, kun Israelin armeija hyökkää kiivaasti Hamasin infrastruktuuria vastaan.

Israelin sotilaat luovat Katzin mukaan nyt olosuhteita, joissa äärijärjestö Hamas kukistetaan ja järjestön panttivangit saadaan vapaiksi. Armeija ei peräänny ennen kuin tehtävä on suoritettu, hän lisäsi.

Aiemmin israelilaiset virkamieslähteet kertoivat uutissivusto Axiosille, että Israel on aloittanut maahyökkäyksen Gazan kaupungin valtaamiseksi. AFP:n toimittajat paikan päällä ovat myös todistaneet massiivisia hyökkäyksiä Gazan kaistalla.