Israelin puolustusministeri vaati iskemään Länsirannalle täydellä voimalla

Israelin puolustusministeri Yoav Gallant vaati keskiviikkona, että armeijan tulisi iskeä "täydellä voimalla" Länsirannan palestiinalaismilitanttien kimppuun.



– Jokainen terroristi on eliminoitava, ja jos he antautuvat, heidät on pidätettävä. Muuta vaihtoehtoa ei ole. Käyttäkää kaikkia voimia, jokaista joka tarvitaan täydellä voimalla, puolustusministerin lausunnossa sanottiin.



Myöhemmin Gallant vertasi operaatiota ruohon leikkaamiseen, jossa on ajoittain myös kitkettävä pois juuria.



Israelin armeija aloitti viikko sitten operaatiot Jeninin, Tubasin ja Tulkarmin kaupungeissa Länsirannalla. Operaatioissa on tähän mennessä palestiinalaisten terveysviranomaisten mukaan kuollut ainakin 30 palestiinalaista ja haavoittunut noin 140.