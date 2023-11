Al-Shifan sairaalasta evakuoiduilla vastasyntyneillä vakavia infektioita – MTV seuraa sotaa

Israel on jo aiemmin väittänyt, että al-Shifa-sairaalan alle on rakennettu äärijärjestö Hamasin komentokeskus. Samoin Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston viestintäkoordinaattori John Kirby sanoi vajaa viikko sitten, että Hamasilla on al-Shifan alla komentokeskus, jonne se on myös varastoinut aseita.