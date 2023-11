Israel sanoo aloittaneensa laajan hyökkäyksen Iranin tukemaa Hizbollah-järjestöä vastaan

Hizbollah sanoi torstaina iskeneensä kaikkiin israelilaiskohteisiin rajalla samanaikaisesti. Israelin armeijan lausunnon mukaan se hyökkäsi Hizbollahin kohteisiin vastauksena Libanonin alueelta tulleeseen tulitukseen sekä tykistö- ja panssaritulitukseen. Pohjoisessa Israelin ja Hizbollah-liikkeen välillä on tulitettu lähes päivittäin, ja konfliktin on varoiteltu voivan laajentua Lähi-idässä.

Israel iski YK:n kouluun Gazan kaistalla

Terroristijärjestö Hamasin hallinnassa toimiva Gazan terveysministeriö sanoi torstaina lähes 30 ihmisen kuolleen Israelin ilmaiskussa lähelle YK:n koulua Gazan pohjoisosassa. Uutistoimisto AFP:n videokuva paikan päältä näytti iskun jälkeen useita haavoittuneita tai kuolleita ihmisiä. Koulu sijaitsee Jabalian alueella, jonne Israel on iskenyt useamman kerran viime päivinä. Asiasta uutisoineet kansainväliset mediat, kuten BBC, al-Jazeera ja Reuters, eivät kuitenkaan pystyneet torstai-iltaan mennessä vahvistamaan tietoa kuolleiden lukumäärästä riippumattomista lähteistä. YK:n palestiinalaispakolaisia auttava järjestö (UNRWA), joka pitää YK:n koulua Jabalian pakolaisleirillä, vahvisti iskun torstai-iltana ja sanoi yhteensä neljän YK:n koulun vaurioituneen pommituksissa. Kouluihin oli hakeutunut sen mukaan siviilejä suojaan. YK on tuominnut iskut siviilikohteisiin ja sanonut tällä viikolla, että iskut Jabalian pakolaisleireille voidaan luokitella sotarikoksiksi. Gazan viranomaiset kertoivat myös Bureijin pakolaisleirille isketyn ja myös siellä kuolleen ainakin 15 ihmistä. Tästäkään ei illan aikana saatu vahvistusta riippumattomista lähteistä. Gazan taistelut ja Israelin iskut alueelle ovat jatkuneet pian kuukauden. Israel hyökkäsi Gazaan sen jälkeen, kun terroristijärjestö Hamas oli hyökännyt Israeliin ja tappanut Israelin viranomaisten mukaan noin 1 400 ihmistä, valtaosin siviilejä.

BBC: Israelin armeija eteni

Israelin armeija sanoo piirittäneensä Gazan kaupungin.



Taistelujen keskellä on edelleen loukussa yli 20 000 haavoittunutta, kertoi Lääkärit ilman rajoja (MSF) -järjestö. Järjestön mukaan yli 20 sen henkilökuntaan kuuluvaa on lähtenyt alueelta, mutta heitä korvaava ryhmä odottaa pääsyä Gazaan "heti, kun tilanne sen sallii".



MSF vaati jälleen, että evakuointeja alueelta olisi tehostettava samalla, kun alueelle olisi saatava tulitauko ja lisää apua.



Hamasin kontrolloima alueen terveysministeriö kertoi, että yli 9 000 ihmistä on saanut surmansa Israelin sotatoimissa Gazassa. Ministeriön mukaan kuolleista on lapsia 3 760, ja haavoittuneita on noin 32 000. Lukuja ei ole vahvistettu riippumattomasta lähteestä.