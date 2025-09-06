Video: Israel tuhosi yhden Gazan korkeimmista rakennuksista ilmaiskulla

Israel teki ilmaiskuja Gazan kaupungin tornirakennuksiin, joita se väittää käytetyn Hamasin operaatioihin.
Perjantaina tehdyt iskut tapahtuivat nopeasti evakuointivaroituksen jälkeen, kertoo uutistoimisto AP. Iskuissa tuhoutui muun muassa paikallisena maamerkkinä pidetty tornitalo, Mushtaha Tower.
Israel väitti, että Hamas hyödynsi kohteina olleita rakennuksia valvontakeskuksina. Ennen perjantain iskua otetuista kuvista ilmenee, että moni rakennuksista oli vahingoittunut pahoin jo aiemmissa iskuissa.
Israelin armeija kertoi torstaina vallanneensa jo 40 prosenttia Gazan kaupungista.