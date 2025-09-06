Video: Israel tuhosi yhden Gazan korkeimmista rakennuksista ilmaiskulla

0:35img12-kerroksinen Al-Mushtaha Tower tuhoutui täysin.
Julkaistu 30 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Tino Vanhanen

tino.vanhanen@mtv.fi

Israel teki ilmaiskuja Gazan kaupungin tornirakennuksiin, joita se väittää käytetyn Hamasin operaatioihin.

Perjantaina tehdyt iskut tapahtuivat nopeasti evakuointivaroituksen jälkeen, kertoo uutistoimisto AP. Iskuissa tuhoutui muun muassa paikallisena maamerkkinä pidetty tornitalo, Mushtaha Tower.

Israel väitti, että Hamas hyödynsi kohteina olleita rakennuksia valvontakeskuksina. Ennen perjantain iskua otetuista kuvista ilmenee, että moni rakennuksista oli vahingoittunut pahoin jo aiemmissa iskuissa.

Israelin armeija kertoi torstaina vallanneensa jo 40 prosenttia Gazan kaupungista. 

Lue myös: 

Israel määräsi Gazan kaupungin asukkaat poistumaan – tuhosi taloja ilmaiskuilla

WHO:n pääjohtajan vaatimus Israelille: Lopettakaa Gazan nälkäkatastrofi

Lisää aiheesta:

Israel määräsi Gazan kaupungin asukkaat poistumaan – tuhosi taloja ilmaiskuillaGazan siviilipuolustusvirasto: Kymmeniä kuollut Israelin iskuissaIsrael iski kouluun Gazan kaupungissaGazan terveysministeriö: toista sataa ihmistä kuoli Israelin iskuissa yön aikana, pääosa naisia ja lapsiaRaju ilmaisku: Moskeijasta ei jäänyt mitään jäljelle GazassaIsrael vastasi Palestiinan tuleen lähettämällä 80 hävittäjää Gazaan – katso pysäyttävä video ilmaiskun tuhoista
Israelin ja Hamasin sotaGazaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Israelin ja Hamasin sota