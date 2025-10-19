Israel on hyökännyt Gazaan, kertovat israelilaismediat. Hamasin mukaan se on sitoutunut aseleposopimukseen.

Israelin asevoimien (IDF) mukaan Hamas on tehnyt useita iskuja Israelin joukkoja vastaan niin kutsutun "keltaisen viivan" ulkopuolelle.

Hamasin mukaan se on sitoutunut aseleposopimukseen.

The Jerusalem Postin mukaan isku sai alkunsa ohjuksesta, joka ammuttiin Israelin joukkoja kohti Rafahissa Gazassa. Israel vastasi tähän ilmaiskulla.

The Times of Israel -lehti puolestaan kertoo, että Hamas olisi hyökännyt alueelle jo perjantaina Israelin joukkoja vastaan. Lehden mukaan kukaan ei loukkaantunut perjantaisessa iskussa.

Pääministeri Benjamin Netanjahun odotetaan tapaavan puolustusministeri Israel Katzin ja Israelin asevoimien johtajan Eyal Zamirin kanssa keskustellakseen vastatoimista aseleporikkomukseen, kertoo The Jerusalem Post.

– Vaadin, että pääministeri määrää IDF:ää jatkamaan täysin voimin taistelemista Gazan kaistalla. Natsiterroristiorganisaatio on hävitettävä täydellisesti, ja mieluiten niin pian kuin mahdollista, kommentoi tuoreeltaan Netanjahun äärioikeistolainen hallituskumppani, kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir.

Aselepo vasta viikko sitten

Lokakuussa 2023 alkaneen Israelin ja Hamasin välisen sodan aseleposopimus astui voimaan vasta viime viikolla.

Väkivaltaisuuksien on raportoitu jatkuneen Gazassa aselevosta huolimatta jo ennen sunnuntain iskuja.

Gazan väestönsuojeluviraston mukaan Israelin joukot surmasivat perjantaina yhdeksän ihmistä bussiin tehdyssä iskussa. Israelin asevoimat puolestaan sanoi ampuneensa ajoneuvoa, joka ylitti niin kutsutun keltaisen viivan, jota se valvoo rauhansopimuksen mukaisesti.

Gazan pelastusviranomaisen mukaan bussissa matkusti kodeistaan evakkoon joutuneita ihmisiä. Toista viikkoa jatkuvan aselevon aikana on tapahtunut useita vastaavia välikohtauksia.

Gazan mediatoimiston mukaan Israel on rikkonut aselepoa lähes 50 kertaa, surmannut 38 ihmistä ja haavoittanut toistasataa. Mediatoimiston lausunnon mukaan israelilaisjoukot ovat ampuneet suoraan kohti siviilejä ja ottaneet ihmisiä kiinni, uutisoi al-Jazeera.

Uutinen päivittyy.