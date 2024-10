Israelilta ilmaiskuja Beirutiin, Yhdysvallat varoittaa maata kielletystä kohteesta – MTV seuraa

Tiistai 8.10.

Yhdysvallat varoitti Israelia maanantaina iskemästä Beirutin lentokentälle tai kentälle johtaville teille.



Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja Matthew Miller tähdensi olevan erittäin tärkeää, että Yhdysvaltain ja muidenkin maiden kansalaiset voivat päästä lentokentälle, jos he haluavat poistua Libanonista.



Israel on pommittanut viime aikoina Beirutin eteläisiä lähiöitä, jotka sijaitsevat lähellä Beirutin lentokenttää.



Miller kieltäytyi kommentoimasta toimittajille Israelin iskuja Libanonissa ja erityisesti Beirutissa. Hän ei myöskään kommentoinut sitä, kunnioittaako Israel kansainvälistä oikeutta.



– Minulla ei ole luonnehdintaa niistä suuntaan tai toiseen. Tietenkin odotamme heidän kohdistavan iskunsa Hizbollahiin tavalla, joka on kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaista ja minimoi siviiliuhrit, Miller sanoi.



Yhdysvallat on toisinaan kritisoinut Israelin toimintaa Gazan kaistalla, jossa Israelin sotatoimien vuoksi on kuollut yli 41 000 ihmistä. Gazassa Israel on sotinut Iranin tukemaa äärijärjestö Hamasia vastaan.



Viime viikkoina taistelut ovat levinneet Libanoniin, jossa Israel on iskenyt Hizbollahia vastaan.



Miller sanoi Yhdysvaltojen yhä tukevan Israelin hyökkäyksiä Hizbollahia vastaan. Hän lisäsi kuitenkin maan olevan tietoinen Israelin aiemmista operaatioista, jotka ovat vaikuttaneet olevan rajoitettuja mutta ovat kestäneet lopulta kuukausia tai vuosia.



– Ja lopulta, se ei ole lopputulos, jonka haluamme nähdä. (STT – AFP)