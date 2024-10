Hamasin yllätyshyökkäyksestä on kulunut vuosi, iskut jatkuvat – MTV seuraa

Maanantai 7.10.

Israel on iskenyt voimakkaasti Libanoniin kahden viikon ajan. Yli 1 100 ihmistä on libanonilaisviranomaisten mukaan kuollut iskuissa ja lähes miljoona paennut kodeistaan.

Sunnuntai 6.10.

Israel on iskenyt voimakkaasti Libanoniin kahden viikon ajan. Yli 1 100 ihmistä on libanonilaisviranomaisten mukaan kuollut iskuissa ja lähes miljoona paennut kodeistaan.

Israelin asevoimat on antanut Libanonissa Beirutin eteläosissa asuville ihmisille illalla uuden käskyn evakuoitua alueelta. Israelin asevoimien mukaan alueella on äärijärjestö Hizbollahin tukikohtia, joihin se aikoo iskeä pian.



Israel on iskenyt voimakkaasti Libanoniin kahden viikon ajan. Yli 1100 ihmistä on libanonilaisviranomaisten mukaan kuollut iskuissa ja lähes miljoona paennut kodeistaan.



YK on varoittanut, että Libanonin siviileillä ei ole pian enää paikkoja mihin paeta.