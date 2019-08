Isosisko kieltäytyi avioliitosta ja lähti kotoa – perhe lähetti nuoremman siskon maasta pois estääkseen vastaavan: Kriisikeskuksen johtaja: "Nuoret kertovat pelkäävänsä"

– Yksi konkreettinen tapaus esimerkiksi on, kun isosisko kieltäytyi avioliitosta ja lähti pois kotoa. Hänen perheensä lähetti ennalta ehkäisevänä toimena nuoremman siskon maasta pois. Hän oli Suomen ulkopuolella kuusi vuotta ja tuli takaisin vasta, kun oli täysi-ikäinen, kertoo Gerbert.

"Joskus he saattavat ajatella, että kyse on lomamatkasta"

Gerbertin mukaan lasten katoaminen on tuttu ilmiö myös Kriisikeskus Monikassa.

– Se on näkynyt esimerkiksi yhteydenotoilla. Nuoret kertovat pelkäävänsä, että heidät viedään maasta pois tai he tietävät, että heille on sovittu avioliitto.