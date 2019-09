Isokokoinen koira hyökkäsi lenkillä koiranpennun kimppuun, pieni Tahvo kuoli heti – perhe murheellisena: "Tyttö valvoi suuren osan yöstä eikä mennyt kouluunkaan"

Poika ja Tahvo ehtivät olla pihalla hetken, kun kotoaan karannut isokokoinen koira juoksi ja hyökkäsi pienen Tahvon kimppuun. Hyökännyt koira on sekarotuinen, jossa on ainakin huskya.

Koiran menetys on ollut raskasta perheelle

Koiranpennun menetys on aiheuttanut suurta surua koko Kärjen perheelle. Erityisesti perheen 8-vuotias tytär otti traagisen tilanteen raskaasti.

Tahvo-koiran menettäminen on ollut erittäin raskasta Kärjen perheelle.

Tahvo-koiran menettäminen on ollut erittäin raskasta Kärjen perheelle.

Sekarotuisen omistaja otti vastuun tapahtuneesta



Sanna kertoo MTV Uutisille, että sekarotuisen omistaja on pahoillaan tilanteesta ja on luvannut maksaa Kärjen perheelle korvauksia.

– He [sekarotuisen omistajat] tulivat heti tapahtuneen jälkeen ovellemme ja pahoittelivat. He aikovat ilmeisesti viedä koiran lopetukseen, koska se on kuulemma aikaisemminkin tehnyt vastaavaa, Sanna kertoo.