Isis ei iloitse Talebanin valtaannoususta – syyttää huonoiksi muslimeiksi ja Yhdysvaltojen kätyreiksi

Talebanilla on yhä läheiset suhteet esimerkiksi al-Qaida-terroristiryhmään, joka onkin ollut riemuissaan viimeaikaisista käänteistä. Taleban on vapauttanut satoja al-Qaidaan kuuluvia vankeja Afganistanin vankiloista.

The Guardianin mukaan esimerkiksi terroristijärjestö Isis pitää talebaneja ”luopioina”, eli aatteellisina pettureina, koska liike on ollut halukas neuvottelemaan Yhdysvaltojen kanssa.

Talebanin puheet "paremmasta hallinnosta" voivat olla pelkkää lumetta

Asiantuntijat ovat arvioineet, että vaikka Taleban on osittain nykyaikaistunut esimerkiksi viestintäkeinojen osalta, ihmisoikeustilanne maassa tulee heikkenemään ja väkivallan uhka on ilmeinen.

Jo nyt Afganistanista on kantautunut tietoja väkivallasta ja jopa kidutuksista, The Guardian kertoo. Myös naisten asema on monessa kaupungissa heikentynyt nopeasti, ja esimerkiksi tytöiltä on joillain alueilla kielletty koulunkäynti.