Saako Al-Qaida taas lisää jalansijaa Afganistanissa? Taleban ei ole katkaissut suhteitaan jihadistijärjestöön

Afganistania ei koskaan tulla käyttämään terroristien majapaikkana, talebanien edustaja sanoi tänään mediatilaisuudessa. Tämä on kuultu aiemminkin.

Suomalaisen terrorismiasiantuntijan mukaan syytä epäilyyn on.

Taleban vapauttanut jihadisteja

– Taleban on vapauttanut aika paljon (aiemman Afganistanin hallinnon pidättämiä) vankeja alueilta, joilla he olivat ottaneet vallan.

– Tiedetään, että useita satoja eri jihadistiryhmien taistelijoita on vapautettu, ja osa heistä takuuvarmasti liittyy takaisin jihadistisiin ryhmiin sanoo tutkija Juha Saarinen.

– Hyvä kysymys on, annetaanko al-Qaidalle tilaa laajentaa omaa jalanjälkeään maassa. Ja jos ei anneta, onko talebaneilla kykyä rajoittaa tätä?, Saarinen pohtii.

Lisääntyykö jihadismin uhka Euroopassa?

Viime aikoina Euroopassa tehdyt jihadistiset iskut ovat olleet yksittäisiä, pienempiä ja ilman raskain sarjatuliasein tehtyjä, hyökkäyksiä. Niiden taustalla on ollut jihadistinen inspiraatio, ei niinkään terroristiverkoston suunnittelema teko.

Inspiraatiota on usein antanut äärijärjestö Isis, johon talebanit suhtautuvat vihamielisesti.

Mutta jos ja kun länsimaat jatkavat omaa terrorismin vastaista toimintaa, vastahyökkäyksiä on luvassa. Keskeistä myös on, kulkevatko talebanien sanat ja teot yhtään samaa polkua.

Afganistanista terroristien solmukohta?

Iskuihin uskoa puhaltavan jihadistisen propagandan levittäminen sosiaalisessa mediassa on tehty hankalaksi. Tosin suljetuissa ryhmissä viestit kulkevat, ja siihen on vaikeampi puuttua. Tätä Saarinen pitää huolestuttavana.

Afganistanin naapurimaihin kuuluvassa Pakistanissa talebanien voittokulku on herättänyt jopa riemua. Pakistanin tärkein tiedustelupalvelu Isi on tukenut jotakuinkin avoimesti talebaneja, ja maa on tarjonnut turvaa liikkeen johtajille. Taistelijatkin ovat päässeet rajan yli huilimaan.