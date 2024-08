Perhetuttu järkyttyi Vihdin veriteosta – tapasi uhriksi joutuneen pariskunnan vain muutama tunti ennen henkirikosta

Vihdin Ojakkalassa on keskiviikkona jopa painostavan rauhallista. Omakotitalon ulko-ovessa on nauha, jossa rakennuksen kerrotaan olevan poliisin eristämä alue. Pihalla on tummennetuin lasein varustettu sininen pakettiauto, joka kuuluu todennäköisesti poliisin tutkijoille.