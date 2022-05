IS: Teemu Selänteen ympärille kerätty sijoittajaryhmä ehdokkaana – Helsingin areenan myynti valmisteilla

Vuonna 1997 valmistunut halli on ollut viime kuukaudet käyttämättä, koska Venäjän sotatoimien takia sen omistajiin kohdistuvat talouspakotteet. Timtshenko on Euroopan unionin, Britannian ja Yhdysvaltain pakotelistalla. Areenan taustayhtiön puheenjohtajana toimiva venäläis-suomalainen oligarkki Roman Rotenberg on Britannian ja Yhdysvaltain pakotelistalla.