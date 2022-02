Historiallinen käänne: Hartwall haluaa irtaantua Jokereiden kotiareenasta – syynä Venäjän toimet

Suomalainen juomayhtiö Hartwall on ollut Ilmalassa sijaitsevan Helsingin areenan nimisponsori sen valmistautumisesta (vuonna 1997) lähtien. Nyt yhteinen taival uhkaa päättyä.

Venäjä liittyy Hartwall Arenaan sen omistajuuskuvioiden kautta. Areena myytiin venäläisille sijoittajille Gennadi Timtshenkolle ja Roman Rotenbergille vuonna 2014. Sen jälkeen Arena Events Oy on omistanut 44,89 prosenttia Hartwall-areenan osakkeista.

Oy Hartwall Ab:n toimitusjohtajan Kalle Järvisen mukaan juomayhtiö on seurannut tarkasti Venäjän ja Ukrainan tilanteen kehittymistä.

– Meillä on laillisesti sitova juomien myyntisopimus Hartwall Arenaa hoitavan suomalaisen yrityksen, eli Helsinki Halli Oy:n kanssa. Sen osakkeita omistaa yli 500 tahoa, mukaan lukien Jääkiekkoliitto ja Hartwall itse. Suurin osa osakkeista on suomalaisomistuksessa. Vähemmistö osakkeista on USA:n ja UK:n pakotelistoilla olevien henkilöiden omistuksessa. Heidän ja Helsinki Halli Oy:n välillä ei ole ollut minkäänlaista rahaliikennettä pakotteiden vuoksi, eli vuodesta 2013 lähtien. Osakkeiden omistamisesta ei koidu mitään taloudellista etua niin kauan kuin pakotteet ovat voimassa, Järvinen avaa.