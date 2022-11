IS: Näin Vesa-Matti Loiri jakoi omaisuutensa testamentissaan – tällainen varallisuus taiteilijalta jäi

Ilta-Sanomien mukaan perunkirjasta ilmenee, että Loiri jätti jälkeensä yli 360 000 euron varallisuuden. Velkoja jäi noin 40 000 euroa. Loirilta on maksamatta esimerkiksi jäännösveroja viime vuodelta yli 18 000 euroa.

Loirin omistama yhtiö on nimeltään Ramppivalo Oy. Lehden mukaan yhtiön koko osakekannan käyväksi arvoksi on arvioitu noin 280 000 euroa, josta yhtiön nimissä olleen Inarissa sijaitsevan mökin osuus on noin 170 000 euroa. Loiri määräsi testamentissaan yhtiön purettavaksi ja sen varat jaettavaksi perillistensä kesken.