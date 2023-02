IS: Vesa-Matti Loirilla toinenkin testamentti – yllätyskäänne perintökiistassa

77-vuotiaana viime elokuussa menehtynyt viihteen monitoimimies ja legenda Vesa-Matti Loirilta on paljastunut toinenkin testamentti, uutisoi Ilta-Sanomat .

Ensimmäisen testamentin Loiri laati huhtikuussa 2022, eli noin neljä kuukautta ennen kuolemaansa. Testamentti on päivätty 25. huhtikuuta. Loiri kuoli 10. elokuuta 2022. Taiteilija määräsi testamentissaan perintönsä jakamisesta ja toivoi, ettei perinnöstä syntyisi riitoja.

Ilta-Sanomat uutisoi hiljattain, että Loiri oli tehnyt myös toisen testamentin muutamaa viikkoa aiemmin 7. huhtikuuta. Erityistä aiemmassa hieman erilaisessa testamenttiversiossa on se, että siitä on jätetty Loirin ex-vaimo Riitta Loiri kokonaan pois. Jälkimmäiseen, huhtikuun 25. päivä päivättyyn versioon Riitta Loiri on kuitenkin lisätty ja hänelle Loiri määräsi 15 000 euroa.