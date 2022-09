IS: Mika Salo kihlasi rakkaansa

Ex-formulakuljettaja Mika Salo on mennyt kihloihin naisystävänsä Annica Lindblomin kanssa, asiasta uutisoi Ilta-Sanomat. Salo kommentoi lehdelle, että he ovat olleet kihloissa jo jonkin aikaa. Pari on pitänyt seurustelunsa aikana matalaa profiilia.