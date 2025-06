Mika Salo kauhistui, kun hänen Max-poikansa halusi kilpa-autouralle: "Ajattelin, että ei, ei, ei"

Mika Salo tukee Max-poikaansa tämän ajouralla, vaikkei varsinaisesti kannustanut tätä kilpa-autojen pariin.

Entinen formulakuljettaja Mika Salo ja hänen puolisonsa Annica Salo viettävät paraikaa yhteistä aikaa Suomessa. Pariskunta kertoi F1-elokuvan kutsuvierasensi-illassa Helsingissä tiistaina 24. kesäkuuta nauttineensa yhteisestä juhannuksesta, mutta eivät niinkään Suomen säistä.

Pariskunnalta kesäsuunnitelmia kysyttäessä vastaus tulee nopeasti ja selkeänä.

– Lähteä lämpimään. Ei, ei tämä Suomen kesä ole meidän juttu. Eikä kyllä Suomen talvikaan tai ylipäätään Suomi, Annica Salo totesi.

– Se on oikeastaan ihan sama, onko kesä vai talvi, meillä on samalla lailla matkoja koko ajan. Olemme ympäri maailmaa koko ajan, ei sillä ole merkitystä. Vähän kivempi liikkua Suomessa, kun kesällä on vähän vähemmän lunta kuin talvella, mutta muuten ihan samanlaista se on aina, Mika Salo komppasi.

Jonkin verran Salot matkustavat maailmalla erikseen, mutta paljon myös yhdessäkin. Suomessa ollessaan he käyttävät aikansa hyödyksi perhettään ja ystäviään tavaten, mökkeillen ja luonnosta sekä saunomisesta nauttien.

– Se rauhoittaa mieltä, kun olet keskellä metsää, meren tai järven rannalla saunassa. Se grillaaminen ja kaikki tämmöinen, ne ovat sellaisia asioita, joita on aina kaivannut kaiken sen ajan, 35 vuotta kun on ollut pois Suomesta. Se on se, mitä kaipaa aina, Mika tuumasi.

Mika Salon lisäksi F1-elokuvan ensi-illassa olivat mukana vaimo Annica Salo sekä lapset Max ja Mai Salo. Myös lasten äiti Noriko Salo edusti muun perheen rinnalla.

Mika Salo ajoi urallaan F1-sarjassa vuosina 1994-2002, edustaen useita eri talleja kuten esimerkiksi Ferraria. F1:ssä Salo ajoi palkintosijoille kahdesti Ferrarilla vuonna 1999.

Salojen perheen elämä pyörii edelleen yhä vahvasti formuloiden ympärillä ja Mikan 23-vuotias poika Max Salo kisaa tällä hetkellä Japanissa Super Taikyu -sarjan GT4-luokassa.

Mikan mukaan aikoinaan, kun Max-poika alkoi osoittaa vahvempaa kiinnostusta kilpa-autoja kohtaan, isä ei varsinaisesti ollut asiasta erityisen mielissään.

– Minua kauhistutti lähinnä se, kun tiedän kuinka kallis laji tuo on. Ajattelin, että ei ei ei, keksi jotain muuta. Mutta kyllä hän nyt kovasti tykkää siitä ja ajakoon niin kauan kuin haluaa ja pystyy, Mika kertoi.

– Ennen Formula 1:tä kaikki on kiinni rahasta periaatteessa, pitää löytää sponsoreita ja tukea ja vaikka mitä, ennen kuin saat siitä ammatin itsellesi, ennen kuin joku maksaa sinulle siitä ajamisesta, niin se on ihan eri asia sitten. Max ei ole siinä vaiheessa vielä.

Ammattilaisen, ei isän, näkökulmasta Mika tuumasi Maxin olevan vielä ajouransa alkutekijöissä, ja tekemistä riittää pojalla vielä.

– Mutta hyvin hän ajaa ja mielenkiintoa riittää, se on tärkeintä, että se kiinnostaa.

– Siitä pitää nauttia, ja siitä lajista pitää tykätä ennen kuin siitä voi tulla ammatti.